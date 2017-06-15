Собянин лично проконтролирует ход реновации в Москве

Градоначальник написал о своих намерениях в соцсетях после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в соцсетях, что будет лично контролировать проект реновации ветхого жилья в столице и ответит перед горожанами и главой государства.

Буду лично контролировать сложный и очень важный проект реновации и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 июня 2017 г.

Такое сообщение градоначальник опубликовал после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства поддержал реновацию и поручил соблюсти права граждан в ходе реализации программы.

Напомним, что вчера, 14 июня, Госдума окончательно приняла закон о реновации с рядом поправок. Теперь отправить под снос можно только те пятиэтажки, жители которых поддержали это решение на голосовании.