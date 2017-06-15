Украине не хватает средств на установку "стены" на границе с Россией

Ранее проект строительства оборонительных сооружений между государствами носил название "Стена". Позднее Украина переименовала его в "Европейский вал".

Переустройство госграницы между Украиной и Россией закончено только на 14%. Сейчас реализация проекта приостановлена из-за недостаточного финансирования. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян.

— Проводить работы в полной мере не позволяет определённый недостаток финансирования. В этом году уже получено 50 из запланированных 200 миллионов гривен, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Проект постройки мощных оборонительных сооружений на российско-украинской границе был утверждён в 2015 году и рассчитан на четыре года. Из бюджета Украины на проект намеревались выделить 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов). Но позднее субсидии были сокращены более чем в два раза.