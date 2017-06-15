В Киеве готовят закон по возвращению территорий Донбасса

Уже состоялось заседание круглого стола по поводу этого документа, в котором приняли участие эксперты и представители органов государственной власти.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщил, что готовится законопроект "Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей". Об этом пишет портал "Утро.ру", ссылаясь на сайт ведомства.

— По словам заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко, после профессиональной дискуссии концепция закона в целом была поддержана, — сообщает пресс-служба СНБО по итогам заседания круглого стола, на котором документ обсуждали эксперты по внешнеполитическим вопросам и представители органов госвласти.

Часть предложений участников заседания войдёт в окончательную версию проекта, которую отдадут Петру Порошенко для внесения в парламент.