В США дирижабль загорелся и упал во время турнира по гольфу

Дирижабль загорелся и упал во время полёта над территорией Открытого турнира по гольфу в американском штате Висконсин, сообщает агентство Associated Press.
#BreakingNews: Blimp crashes while flying over U.S. Open golf tournament in Wisconsinhttps://t.co/IaAwNnXM4o pic.twitter.com/aQroyLW3Hl— ABC11 EyewitnessNews (@ABC11_WTVD) 15 июня 2017 г.
Сообщается, что летательный аппарат работал во время матча — фотографировал и снимал видео. Внезапно он стал стремительно терять высоту.
Just got to the #USOpen and the blimp caught fire and crashed. People parachuted out. pic.twitter.com/1lDi3VkXCu— madison seigworth (@msiggyy) 15 июня 2017 г.
По некоторым данным, дирижабль загорелся ещё в воздухе. Пилот получил сильные ожоги лица, шеи и рук. В социальных сетях появилось видео с места падения дирижабля. Причина возгорания на данный момент устанавливается.
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