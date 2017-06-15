В США дирижабль загорелся и упал во время турнира по гольфу

Летательный аппарат работал во время матча — фотографировал и снимал видео. Пилот получил сильные ожоги лица и рук.

Дирижабль загорелся и упал во время полёта над территорией Открытого турнира по гольфу в американском штате Висконсин, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что летательный аппарат работал во время матча — фотографировал и снимал видео. Внезапно он стал стремительно терять высоту.

Just got to the #USOpen and the blimp caught fire and crashed. People parachuted out. pic.twitter.com/1lDi3VkXCu — madison seigworth (@msiggyy) 15 июня 2017 г.

По некоторым данным, дирижабль загорелся ещё в воздухе. Пилот получил сильные ожоги лица, шеи и рук. В социальных сетях появилось видео с места падения дирижабля. Причина возгорания на данный момент устанавливается.