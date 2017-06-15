В МВД прокомментировали заявление Путина о нелепости обысков у Серебренникова

В МВД заявили, что сделают выводы после слов главы государства о нелепости силовой поддержки при обысках в "Гоголь-центре", худруком которого является режиссёр Кирилл Серебренников.
— Президент об этом сказал абсолютно чётко: здесь не может быть двойных толкований. Будем делать выводы из того, что сказал президент, — цитирует слова замглавы Министерства внутренних дел Игоря Зубова агентство РИА "Новости".
Заместитель министра отметил, что силовую поддержку запрашивает не только МВД, но и СК.
— Следователю виднее. Нужна силовая поддержка или нет — это вопрос следствия, и его надо рассматривать с разных точек зрения, прежде всего с точки зрения указания руководства страны не мешать бизнесу вести нормальную экономическую деятельность, — подчеркнул Зубов.
Напомним, что во время прямой линии президент России назвал нелепым участие силовой поддержки в обысках в "Гоголь-центре".
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