Шесть человек стали жертвами взрыва в мечети в Кабуле

В результате этой террористической атаки ещё десять человек пострадали, при этом на месте совершения теракта было очень людно.

По меньшей мере шесть человек стали жертвами взрыва в одной из мечетей на юго-западе Кабула. Ещё десять человек пострадали, сообщает местный телеканал TOLOnews.

После взрыва последовала стрельба, при этом вблизи мечети было очень людно с в связи с праздником Рамадан.

Напомним, мощный взрыв также прозвучал в столице Афганистана утром 31 мая. В результате более 150 человек погибли. Ответственность за эту атаку взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

* Организация запрещена по решению Верховного суда РФ.