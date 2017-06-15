Британский художник пробрался в сгоревшую башню Лондона и снял шокирующие кадры

Автор ролика 42-летний Хасан Каисси, отец четверых детей, несколько часов помогал экстренным службам спасать людей из огня.

В Сети появились первые кадры из сгоревшей башни в Лондоне. На ролике видно, что на всех лестницах и этажах здания лежат толщи мусора и сгоревшие предметы быта. После тушения все этажи затоплены.

Видео было снято 42-летним художником, отцом четверых детей Хасаном Каисси, который несколько часов помогал экстренным службам спасать людей из огня.

Напомним, накануне в 24-этажной жилой башне в Лондоне произошло крупное возгорание. В результате пожара, по последним данным, погибло 12 человек, более 70 пострадало.