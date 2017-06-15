Ставропольский губернатор ответил на слухи о своей отставке

Владимир Владимиров пообещал не уходить от трудностей, а решение о его деятельности должны принимать руководство и народ.

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров, комментируя слухи о своей отставке, заявил, что намерен доделать свою работу "как положено", а окончательное решение должны принимать руководство и народ.

— Я никогда не уходил от трудностей простым способом, просто хлопнув дверью. Доделаю работу как положено, а после пусть руководители и народ решают, оставаться мне здесь работать или нет, — сказал Владимиров журналистам.

Ранее Лайф сообщал о жалобе пострадавшей от паводков жительницы села Краснокумского, которая прозвучала во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Женщина сообщила, что ей не выплатили компенсацию. Впоследствии появились сведения об отставке губернатора Ставрополья, а вскоре их опровергла пресс-служба.