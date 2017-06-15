СК просит передать ему дело о сбитом под Москвой шестилетнем "пьяном" мальчике

СУ СК РФ по Московской области инициировало вопрос о передаче в своё производство уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб ребёнок.
Согласно появившейся в информации, в городе Железнодорожном автомобиль наехал на мальчика и протащил его не менее 10 метров перед тем, как остановиться.
При этом отмечается, что в крови шестилетнего ребёнка, который погиб в результате ДТП, обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья погибшего потребовала провести повторную экспертизу, а также рассказала, что на свидетелей в ходе расследования оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца. Часть доказательств при этом была уничтожена.
Ранее историю погибшего мальчика рассказал паблик Mash.
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