СК просит передать ему дело о сбитом под Москвой шестилетнем "пьяном" мальчике

Уголовное дело в отношении водителя заведено Межмуниципальным управлением МВД России "Балашихинское".

СУ СК РФ по Московской области инициировало вопрос о передаче в своё производство уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб ребёнок.

Согласно появившейся в информации, в городе Железнодорожном автомобиль наехал на мальчика и протащил его не менее 10 метров перед тем, как остановиться.

При этом отмечается, что в крови шестилетнего ребёнка, который погиб в результате ДТП, обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья погибшего потребовала провести повторную экспертизу, а также рассказала, что на свидетелей в ходе расследования оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца. Часть доказательств при этом была уничтожена.

Ранее историю погибшего мальчика рассказал паблик Mash.