Чемпион мира по боксу Уайлдер арестован за хранение наркотиков

Чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера арестовали за хранение наркотиков в американском штате Алабама, сообщает Daily Mail.
Местная полиция остановила машину, которой управлял Уайлдер, за нарушение правил, регламентирующих тонировку стёкол. Стражи правопорядка учуяли в авто запах марихуаны. В результате обыска был обнаружен и наркотик.
Американский боксёр был задержан, а позднее выпущен под залог в одну тысячу долларов. Сам он свою вину отрицает и утверждает, что марихуана ему не принадлежит. Якобы до этого машиной пользовался знакомый боксёра, который и подбросил ему наркотик.
Деонтей Уайлдер — непобеждённый американский боксёр. На его счету 38 побед на профессиональном ринге, 37 из них — нокаутом.
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