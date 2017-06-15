Чемпион мира по боксу Уайлдер арестован за хранение наркотиков

Сам он свою вину отрицает и утверждает, что наркотики в машину ему подбросил его знакомый.

Чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера арестовали за хранение наркотиков в американском штате Алабама, сообщает Daily Mail.

Местная полиция остановила машину, которой управлял Уайлдер, за нарушение правил, регламентирующих тонировку стёкол. Стражи правопорядка учуяли в авто запах марихуаны. В результате обыска был обнаружен и наркотик.

Американский боксёр был задержан, а позднее выпущен под залог в одну тысячу долларов. Сам он свою вину отрицает и утверждает, что марихуана ему не принадлежит. Якобы до этого машиной пользовался знакомый боксёра, который и подбросил ему наркотик.

Деонтей Уайлдер — непобеждённый американский боксёр. На его счету 38 побед на профессиональном ринге, 37 из них — нокаутом.