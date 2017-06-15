В администрации Трампа заявляют об эффективности антироссийских санкций

Белый дом подчёркивает, что санкционный режим будет действовать до тех пор, пока Россия "не выполнит свои обязательства для прекращения кризиса на Украине".

Белый дом заявил о приверженности санкциям США в отношении России, заявила заместитель пресс-секретаря президента Дональда Трампа Сара Сандерс.

— Санкции останутся в силе, пока Россия не выполнит полностью свои обязательства для прекращения кризиса на Украине, — цитирует ей Reuters.

По словам представителя Белого дома, действующий режим санкций — это "лучший инструмент, чтобы добиться выполнения Россией своих обязательств".

Белый дом, по словам, изучает принятый сенатом пакет новых антироссийских санкций, "конечного продукта пока нет".