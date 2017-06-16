Американского моряка семь дней искали в море, а нашли живым на корабле

Американские и японские военные неделю искали в море пропавшего старшину одного из военных кораблей США, а нашёлся моряк на борту, сообщает CNN. Инцидент произошёл недалеко от японской Окинавы.

ВМС США совместно с японскими кораблями семь дней проводили спасательную операцию по поиску инженера ракетного крейсера, который, как считалось, упал за борт 8 июня. Были задействованы вертолёты и обследовано почти 9000 км моря.

Мужчина уже считался погибшим, однако его нашли живым на борту корабля. Подробности его пропажи не раскрываются. Однако, как стало известно NY Daily News, инженер всё это время скрывался в машинном отделении.