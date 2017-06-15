Ди Каприо вернул "Оскара", подаренного ему за фильм "Волк с Уолл-Стрит"

Минюст США обвинил продюсерскую фирму Red Granite Pictures в том, что для съёмок фильма привлекались средства, похищенные из инвестиционного фонда Малайзии.

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо возвратил статуэтку "Оскара", которую получил в подарок от продюсеров за съёмки в фильме "Волк с Уолл-Стрит". Как сообщает Reuters, статуэтку он передал правоохранителям, расследующим хищения из государственного инвестфонда Малайзии.

Представители Ди Каприо распространили заявление, согласно которому следователям, помимо "Оскара" были переданы также и другие подаренные ему предметы. Актёр принял их для организации благотворительного аукциона.

В 2016 году американский Минюст выдвинул обвинения в адрес продюсерской фирмы Red Granite Pictures. В ведомстве утверждают, что для создания "Волка с Уолл-Стрит" с участием Ди Каприо компания привлекла деньги, похищенные из указанного фонда.

За съёмки в этой ленте артисту была подарена статуэтка "Оскар", которую ещё в 1954 году выиграл знаменитый Марлон Брандо.