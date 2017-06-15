Минюст США требует арестовать фильм "Тупой и ещё тупее — 2"

Среди других активов, подлежащих аресту, — драгоценности, картина Пикассо и ещё одна комедия.

Минюст США требует наложить арест на комедию "Тупой и ещё тупее — 2" с участием Джима Керри, драгоценности и произведения искусства. Ведомство предполагает, что эти активы связаны с кражей средств из малайзийского государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Как сообщает агентство Reuters, Минюст подозревает, что при съёмке фильма использовались деньги, похищенные из фонда 1MDB. Компания Red Granite Pictures, которой принадлежат права на фильм, заявила, что будет пытаться урегулировать эту ситуацию.

Министерство юстиции США считает, что преступники вывели из 1MDB через сложные операции и подставные компании более 3,5 млрд долларов. Дело о малайзийском фонде расследуется уже в нескольких странах, в том числе США, Швейцарии, Сингапуре.