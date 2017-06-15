Должность нового премьера Сербии предложена женщине-министру

Президент страны Александр Вучич внёс на рассмотрение парламента кандидатуру представителя правительства Аны Брнабич.

Министр государственного управления и местного самоуправления Сербии Ана Брнабич может возглавить правительство страны. Её кандидатуру внёс сербский президент Александр Вучич.

— Было непросто принять решение. Я принял его в соответствии с интересами Республики Сербии, заявленными целями, с идеей, чтобы работой и энергией продолжать приносить хорошие результаты, как для нашей страны, так и для граждан, — так Вучич прокомментировал свой выбор кандидата на пост премьера.

Ане Брнабич предстоит представить парламенту программу работы будущего кабинета, и после этого депутатам останется утвердить её кандидатуру простым большинством голосов. Ориентировочные сроки заседания — 21 или 22 июня.

Местные СМИ отмечают, что утверждение, скорей всего, пройдёт без интриг, поскольку подавляющее большинство депутатских мандатов закреплено за Сербской прогрессивной партией Вучича и его союзников в парламенте.

Ранее Лайф сообщал, что Вучич обещал представить кандидата на пост премьера Сербии не позднее 15 июня, причём имя будущего главы кабинета не знали даже самые близкие соратники президента.