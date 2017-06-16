Киев заявил о возобновлении водоснабжения в Донбассе

8 июня в результате отключения насосов без водоснабжения остался ряд крупных населённых пунктов.

В Киеве сообщили о возобновлении работы на Южно-Донбасском водоводе, который был остановлен несколько дней назад из-за обстрелов.

— Украинская сторона СЦКК сообщает, что 15 июня работы на Южно-Донбасском водоводе были завершены. Насосная станция первого подъёма водовода опять работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса, — цитируют украинские СМИ сообщение пресс-службы штаба АТО.

Напомним, 8 июня из-за обстрелов Ясиноватой ВСУ одна из насосных станций Южно-Донбасского водовода приостановила работу. В результате отключения насосов без водоснабжения остался ряд крупных населённых пунктов.