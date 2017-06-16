Трамп недоумевает, почему за связи с РФ преследуют его, а не Клинтон

Читайте также

Трамп недоумевает, почему за связи с РФ преследуют его, а не Клинтон

5

Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор ведёт расследование против президента США в связи с "возможным препятствием правосудию".

Президент США Дональд Трамп снова задался вопросом, почему за предполагаемые связи с Россией преследуют его, а не Хиллари Клинтон.

— Почему связи семейства Клинтон и демократов с Россией не расследуются, в отличие от моих "не связей"? — задаётся вопросом президент.

Глава Белого дома напомнил, что его бывшая соперница по президентской гонке "уничтожала телефоны, стирала электронные письма", а Билл Клинтон "встречался с главой Минюста задолго до того, как ей предоставили доступ к секретной информации".

— И они говорят о моём препятствии правосудию? — написал Трамп в "Твиттере".

Ранее газета Washington Post сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный для осуществления контроля за "российским делом", ведёт расследование против президента США Дональда Трампа в связи с "возможным препятствием правосудию".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!