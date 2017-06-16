Трамп недоумевает, почему за связи с РФ преследуют его, а не Клинтон

Президент США Дональд Трамп снова задался вопросом, почему за предполагаемые связи с Россией преследуют его, а не Хиллари Клинтон.
— Почему связи семейства Клинтон и демократов с Россией не расследуются, в отличие от моих "не связей"? — задаётся вопросом президент.
Why is that Hillary Clintons family and Dems dealings with Russia are not looked at, but my non-dealings are?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2017 г.
Глава Белого дома напомнил, что его бывшая соперница по президентской гонке "уничтожала телефоны, стирала электронные письма", а Билл Клинтон "встречался с главой Минюста задолго до того, как ей предоставили доступ к секретной информации".
— И они говорят о моём препятствии правосудию? — написал Трамп в "Твиттере".
Ранее газета Washington Post сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный для осуществления контроля за "российским делом", ведёт расследование против президента США Дональда Трампа в связи с "возможным препятствием правосудию".
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