"Пропаганду России" на Украине предлагают подвести под уголовную статью

Руководство СБУ заявляет о необходимости "полностью обезвредить вражескую пятую колонну".

На сайте Службы безопасности Украины появилось заявление главы ведомства Василия Грицака, в котором он рассказал о необходимости ввести уголовную ответственность за "пропаганду России" в украинских средствах массовой информации.

— Вражеская пятая колонна, которую враг готовил, лелеял, подкармливал задолго до начала открытого нападения на Украину, ещё не обезврежена полностью, — написал Грицак.

Так, в качестве мер по "полному обезвреживанию" он предложил создать "акт информационного единства журналистов в противостоянии врагу". По мнению главы СБУ, в Уголовном кодексе Украины настало время дать "адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны" в СМИ.

Он заверил, что в разработке новых регламентов примет участие и СБУ. Как считает Грицак, эти действия послужат ответом "всем представителям пятой колонны в информационном пространстве Украины".

"Веру в свободу слова и демократию" среди жителей Украины поможет укрепить, по словам главы СБУ, запрет на альтернативную точку зрения.

— Ответом на пропаганду должен стать бойкот всем представителям пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины. Они должны стать персонами нон грата на отечественных информационных ресурсах, — заявил Грицак.