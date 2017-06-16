"Пропаганду России" на Украине предлагают подвести под уголовную статью

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"Пропаганду России" на Украине предлагают подвести под уголовную статью

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Глава СБУ Василий Грицак (слева) в компании с президентом Украины Петром Порошенко.  

Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

Руководство СБУ заявляет о необходимости "полностью обезвредить вражескую пятую колонну".

На сайте Службы безопасности Украины появилось заявление главы ведомства Василия Грицака, в котором он рассказал о необходимости ввести уголовную ответственность за "пропаганду России" в украинских средствах массовой информации.

<p>Скрин с сайта Службы безопасности Украины.</p>

— Вражеская пятая колонна, которую враг готовил, лелеял, подкармливал задолго до начала открытого нападения на Украину, ещё не обезврежена полностью, — написал Грицак.

Так, в качестве мер по "полному обезвреживанию" он предложил создать "акт информационного единства журналистов в противостоянии врагу". По мнению главы СБУ, в Уголовном кодексе Украины настало время дать "адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны" в СМИ.

Он заверил, что в разработке новых регламентов примет участие и СБУ. Как считает Грицак, эти действия послужат ответом "всем представителям пятой колонны в информационном пространстве Украины".

"Веру в свободу слова и демократию" среди жителей Украины поможет укрепить, по словам главы СБУ, запрет на альтернативную точку зрения.

— Ответом на пропаганду должен стать бойкот всем представителям пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины. Они должны стать персонами нон грата на отечественных информационных ресурсах, — заявил Грицак.

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