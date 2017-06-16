Спустя три дня США опубликовали поздравление с Днём России

США спустя три дня поздравили россиян и власти страны с Днём России. Текст поздравления был размещён на сайте Госдепа 15 июня.
США поддерживают празднование вашей независимости как нации с богатыми традициями и большими возможностями — поздравление США с Днём России
Флаги России и США. Фото: © REUTERS/Maxim Shemetov
— Отношения между США и Россией уходят корнями к началу истории нашей страны. Сегодня наши государства разделяют уникальную ответственность за поддержание международного мира и стабильности и сотрудничают по вопросам глобальной важности, — говорится в заявлении от имени госсекретаря Рекса Тиллерсона.
В поздравлении отмечается, что работать над этими задачами лучше всего сообща.
Как сообщал Лайф, в этом году впервые за 25 лет США не направили в Москву поздравление с Днём России 12 июня. Позже в Госдепе объяснили это "новым подходом", который выработали с приходом администрации Дональда Трампа.
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