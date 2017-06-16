Пенс взял себе адвоката для помощи в "российском расследовании"

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Пенс взял себе адвоката для помощи в "российском расследовании"

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Вице-президент США Майк Пенс. Фото: © REUTERS

Ричард Каллен в рамках этого дела будет отвечать на запросы представителя Минюста США Роберта Мюллера.

Вице-президент США Майк Пенс нанял адвоката, который будет защищать его интересы в "российском расследовании", сообщает NBC.

— Вице-президент Ренс нанимает независимого адвоката "для помощи ему в ответе на запросы" о расследовании "дела о России", — сообщает телекомпания со ссылкой на офис вице-президента.

Юристом Пенса стал Ричард Каллен, представляющий компанию McGuire Woods. Ему предстоит помогать Пенсу отвечать на запросы спецпрокурора Минюста США Роберта Мюллера. Юрист вице-президента также подключится к работе в рамках ещё двух расследований — в Сенате США и палате представителей конгресса.

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