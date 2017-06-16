МИД Турции вызвал посла США из-за ситуации с охранниками Эрдогана

В министерстве выразили несогласие в связи с таким решением и назвали его необъективным и не имеющим правовых оснований.

Посол США в Турции Джон Басс был вызван в турецкий МИД после того, как власти Соединённых Штатов выдали ордер на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.

Напомним, ранее был выдан ордер на арест девятерых сотрудников охраны президента Турции и трёх офицеров турецкой полиции из-за стычки с демонстрантами, которая произошла во время майского визита Эрдогана в США. При этом сам президент, судя по видеозаписям с места ЧП, был свидетелем избиения.