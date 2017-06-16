Украина собралась заблокировать российские телеканалы в Донбассе

Парламентарии Украины сетуют на "тотальную российскую пропаганду" и собираются преодолеть её путем технического запрета телевидения.

Депутаты Верховной рады Украины задались вопросом блокировки российских телеканалов на так называемой "линии разграничения". Как сообщает украинская пресса, речь идёт о блоке на проникновение сигнала тех СМИ, которые запрещены к трансляции на украинской территории.

В частности, депутатов комитета по вопросам свободы слова и информации украинского парламента волнует "преодоление российской пропаганды, которой кормят жителей края из-за рубежа". Председатель комитета Виктория Сюмар выразила надежду, что блокировка будет осуществлена уже через полгода — эту меру она назвала "существенным шагом вперёд".

Технические нюансы решения о блокировании российских каналов пока неизвестны. Есть данные, что помощь в этом деле окажут военные.

При этом объявлено, что в пользовании "пропагандистскими каналами" обвиняются жители Донбасса — представители комитета побывали с Краматорске, где обнаружили, что антенны пользователей направлены в сторону Донецка.

Как посетовал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, российские СМИ "работают тотально", и украинская сторона в этом вопросе проигрывает. Это, по его мнению, происходит оттого, что за каждыми СМИ "каждым СМИ закрепляется сотрудник ФСБ, есть повестка дня".