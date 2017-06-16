На Сахалине пассажирский поезд переехал грузовик, погибло два человека

Большегруз и поезд столкнулись на железнодорожном переезде Пугачёво на Сахалине. Два человека в кабине грузовика погибли на месте.
Из-за аварии железная дорога, связывающая Южно-Сахалинск и Оху, частично перекрыта.
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Большегруз и поезд столкнулись на железнодорожном переезде Пугачёво на Сахалине. Два человека в кабине грузовика погибли на месте.
Из-за аварии железная дорога, связывающая Южно-Сахалинск и Оху, частично перекрыта.
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