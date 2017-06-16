На Сахалине пассажирский поезд переехал грузовик, погибло два человека

Читайте также

На Сахалине пассажирский поезд переехал грузовик, погибло два человека

68

Большегруз и поезд столкнулись на железнодорожном переезде Пугачёво на Сахалине. Два человека в кабине грузовика погибли на месте.

Из-за аварии железная дорога, связывающая Южно-Сахалинск и Оху, частично перекрыта.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!