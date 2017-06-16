Певица Лили Аллен заявила, что в лондонском пожаре погибли 150 человек

Певица Лили Аллен обвинила власти Лондона в занижении масштаба трагедии в многоэтажке, сообщает The Mirror. По данным властей, в результате масштабного пожара погибли не более 20 человек, артистка же заявила, что ей известно о 150 жертвах.

Аллен рассказала, что располагает данными, которые полиция решила не обнародовать и сообщила журналистам во время интервью "не под запись".

— Я никогда в своей жизни видела, чтобы число жертв занижалось, как сейчас, в основных СМИ, — сказала певица.

Отметим, что власти подтвердили гибель 17 человек в крупном пожаре в жилой многоэтажке. Однако они предупреждали, что число жертв может значительно возрасти после того, как пожарные разберут завалы.