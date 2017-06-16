Медведев поручил проработать вопрос переезда четырёх министерств в "Москва-Сити"

Главы этих правительственных ведомств, попросившие об этом Медведева, обосновывают переселение вопросами экономии и оргзадач.

Первому зампреду правительства РФ Игорю Шувалову, министру экономики Максиму Орешкину и главе Минфина Антону Силуанову предстоит проработать вопрос переезда четырёх российских министерств в деловой центр "Москва-Сити".

Соответствующее поручение чиновникам дал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет "Коммерсант". По данным издания, речь идёт и Минстрое, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторге.

Руководители этих ведомств адресовали Медведеву обращение, в котором пишут о "создании правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в "Москва-Сити". Свою просьбу министры объясняют организационными задачами.

Правительство также собирается экономить на постоянных тратах на ремонт и на расходах за счёт уменьшения площадей, которыми пользуются министерства.

— Проработать идею переезда федеральных органов исполнительной власти, имея в виду прежде всего минимизацию затрат на содержание ведомств и решение организационных задач, — цитирует газета текст резолюции премьера, наложенной на письмо заявителей.

Примерное время переезда — вторая половина 2018 года. Как уточнила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, такой проект действительно есть.