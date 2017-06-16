Британка затопила квартиру, чтобы не сгореть в лондонском пожаре

Женщина спасла также свою дочь и бойфренда, оказавшихся на 11 этаже многоэтажки.

Британские СМИ рассказали историю женщины, которая спасла свою семью в лондонском пожаре, затопив квартиру. Наташа Элкок с шестилетней дочерью и бойфрендом оказалась заперта в своей квартире на одиннадцатом этаже злополучной многоэтажки.

Как сообщает Daily Mail, когда спасатели призвали людей оставаться в своих квартирах, женщина решила затопить жильё, открыв краны в ванной. Наташа считает, что, возможно, именно это спасло им жизнь.

Семья британки дожидалась спасателей в горящем дома 1,5 часа, в итоге их спасли и они были доставлены в больницу.

Как сообщал Лайф, пожар произошёл в жилой многоэтажке 14 июня. В результате погибло 17 человек, около 80 пострадало. Возгорание могло начаться из-за неисправного холодильника.