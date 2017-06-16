Фронтмен группы Kiss решил запатентовать рокерскую "козу"

По утверждению фронтмена группы, он был первым, кто в 1974 году применил этот жест.

Лидер легендарной рок-группы Kiss Джин Симмонс заявил о намерении запатентовать "козу" — широко известный рокерский жест, составленный из указательного пальца и мизинца.

С соответствующим заявлением он обратился в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США. И хотя поклонники рока по всему миру десятилетиями используют этот жест для обозначения понятия "я люблю рок", Симмонс утверждает, что он был первым, кто ввёл его в обиход в 1974 году.

По словам фронтмена Kiss, это случилось в ходе тура группы Hotter Than Hell.

Между тем телекомпания CNN утверждает, что что жест, о котором идёт речь, ещё в 1966 году использовался Джоном Ленноном на обложке альбома Yellow Submarine.