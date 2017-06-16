Глава Нацразведки США дал показания в сенате по делу о "влиянии России"

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Глава Нацразведки США дал показания в сенате по делу о "влиянии России"

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Дэн Коутс. Фото: © REUTERS/Lucas Jackson

В последние дни ещё два чиновника дали показания в комитете по разведке, который занимается расследованием по делу о так называемом вмешательстве России.

Директор Нацразведки США Дэниел Коутс дал показания по делу о "российском влиянии" в комитете сената по разведке. Заседание было закрытым, сообщает Reuters.

Отмечается, что Коутс мог предоставить сенаторам засекреченную информацию спецслужб, которую не оглашают на открытых слушаниях.

Напомним, в последние дни ещё два чиновника дали показания в сенатском комитете по разведке, который занимается расследованием по делу о так называемом вмешательстве России в американскую избирательную кампанию 2016 года. 13 июня выступил глава Минюста США Джефф Сешнс, а 8 июня — бывший глава ФБР Джеймс Коми.

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