Отец освобождённого КНДР студента разругал Обаму за отсутствие помощи

Фред Вомбиер рассказал журналистам, что представители администрации предыдущего президента советовали родителям Отто "не форсировать события".

Отец Отто Вомбиера, отпущенного властями КНДР, раскритиковал администрацию предыдущего президента США Барака Обамы, заявив, что её представители, в отличие от Дональда Трампа, не предприняли должных мер для освобождения его сына.

В интервью американским СМИ Фред Вомбиер рассказал, что администрация Обамы посоветовала семье пленённого парня не форсировать события — представители президента заверяли, что "Северная Корея поступит с Отто по справедливости и отпустит его".

По словам Вомбиера-старшего, "никакого результата это не принесло", в связи с чем он и его жена Синди поняли, что "время для дальнейшего терпения по стратегическим соображениям истекло".

Говоря о роли команды Трампа, Фред Вомбиер отметил, что "результат говорит сам за себя".

Ранее Лайф сообщал о состоянии здоровья освобождённого Отто. Американские врачи диагностировали у него тяжёлое поражение всех отделов головного мозга и необратимый процесс отмирания тканей.