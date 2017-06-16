Отец освобождённого КНДР студента разругал Обаму за отсутствие помощи

Отец Отто Вомбиера, отпущенного властями КНДР, раскритиковал администрацию предыдущего президента США Барака Обамы, заявив, что её представители, в отличие от Дональда Трампа, не предприняли должных мер для освобождения его сына.
В интервью американским СМИ Фред Вомбиер рассказал, что администрация Обамы посоветовала семье пленённого парня не форсировать события — представители президента заверяли, что "Северная Корея поступит с Отто по справедливости и отпустит его".
По словам Вомбиера-старшего, "никакого результата это не принесло", в связи с чем он и его жена Синди поняли, что "время для дальнейшего терпения по стратегическим соображениям истекло".
Говоря о роли команды Трампа, Фред Вомбиер отметил, что "результат говорит сам за себя".
Ранее Лайф сообщал о состоянии здоровья освобождённого Отто. Американские врачи диагностировали у него тяжёлое поражение всех отделов головного мозга и необратимый процесс отмирания тканей.
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