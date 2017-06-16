В зоопарке Роттердама антилопа насадила жирафа на рога

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В зоопарке Роттердама антилопа насадила жирафа на рога

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Животные мирно жили в одном загоне несколько лет, однако сейчас антилопа устроила за своим соседом настоящую погоню.

В зоопарке Роттердама на глазах у посетителей антилопа насадила на рога жирафа. Видео "зверского" нападения появилось в Сети.

На кадрах видно, что жираф пытается спастись бегством от агрессивного соседа, однако антилопа догоняет его и бодает. Жираф несколько раз падает, и всё-таки ему удаётся сбежать к сородичам, где антилопа уже не решается напасть.

Отмечается, что для антилоп куду это является необычным поведением. Кроме того, как сообщает The Sun, животные мирно жили в одном загоне несколько лет.

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