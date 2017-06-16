Штайнмайер: Не стоит ждать скорого сближения между Европой и Россией

Однако, несмотря на это, по мнению президента ФРГ, Запад должен продолжать поиск диалога с Москвой.

Отчуждение между Европой и Россией продолжает расти на протяжении полутора десятилетий, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

— Сегодня Россия ищет свою идентичность скорее не в общих моментах с Европой и с Западом, а в дистанцировании от них, — отметил политик. — В этой связи в настоящий момент не следует ожидать неожиданного сближения между Европой и Россией.

Однако, несмотря на это, по мнению Штайнмайера, Запад должен продолжать поиск диалога с Москвой.

— Во-первых, мы должны ясно говорить о том, что нас разделяет. Во-вторых, нужно помнить, что до Москвы два с половиной часа на самолёте, она остаётся большим соседом, который имеет влияние на ситуацию в Европе как в хорошем аспекте, так и в плохом. В-третьих, об отношениях с Россией нужно думать не окончательными категориями, а работать над достижением перемен, — отметил президент Германии.