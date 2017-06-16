МВД проверит следователя, проводившего экспертизы по делу "пьяного" мальчика

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МВД проверит следователя, проводившего экспертизы по делу "пьяного" мальчика

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Подмосковный главк МВД проверит работу следователя по материалам дела. Уже назначены дополнительные экспертизы, на которых настаивала семья погибшего ребёнка.

Напомним, в городе Железнодорожном автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика. В крови ребёнка якобы было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Семья погибшего потребовала провести повторную экспертизу, а также рассказала, что на свидетелей в ходе расследования оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца.

Следствием ГУ МВД России по Московской области назначены дополнительные судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы для сравнения образцов с биологическим материалом, изъятым с днища кузова автомобиля и чехла заднего сидения, пояснили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Жительнице Балашихи предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека". 31-летняя женщина находится под подпиской о невыезде.

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