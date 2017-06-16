Полиция установила подозреваемого во взрыве возле детского сада в Китае

Правоохранительные органы квалифицировали это происшествие как уголовное преступление.

Взрыв возле китайского детского сада в провинции Цзянсу, унёсший жизни восьмерых человек, квалифицирован полицией как уголовное преступление. Как сообщает агентство Синьхуа, стражам порядка уже удалось установить подозреваемого.

#BREAKING At least 7 dead, 59 wounded in kindergarten explosion in Fengxian County, eastern #China's Jiangsu Province pic.twitter.com/mdK2wHG0OG — CGTN (@CGTNOfficial) 15 июня 2017 г.

При этом возможная причина взрыва по-прежнему не называется. Ранее озвучивались версии о взрыве газового баллона в уличной закусочной, которая располагается неподалёку от детсада.

Местные власти распорядились проверить производственные объекты на безопасность.