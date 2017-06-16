Раненный стрелком коп вышел на поле во время бейсбольного матча конгрессменов

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Раненный стрелком коп вышел на поле во время бейсбольного матча конгрессменов

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В США после инцидента в Вирджинии проходит традиционная игра представителей конгресса.

В США традиционный бейсбольный матч конгрессменов начался с минуты молчания. Так игроки отреагировали на инцидент, который произошёл накануне: в штате Вирджиния мужчина открыл стрельбу на бейсбольной площадке, где собирались конгрессмены и полицейские.

На поле вышел и полицейский, раненный в результате инцидента. На костылях он совершил первый бросок под овации болельщиков.

Напомним, 14 июня 66-летний американец открыл стрельбу на бейсбольной площадке в штате Вирджиния. Его мишенью стали несколько конгрессменов и полицейские. Всего было ранено пять человек, самые тяжёлые травмы получил республиканец Стив Скализ из Луизианы.

По предварительным данным, стрелок выпустил в людей около 50 пуль. Сам он скончался от полученных ранений.

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