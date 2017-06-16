Назван автор лучшего гола Лиги чемпионов

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Назван автор лучшего гола Лиги чемпионов

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По итогам голосования лучшим в сезоне 2016/17 Лиги чемпионов признали гол форварда турецкого "Бешикташа" Дженка Тосуна. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Этот мяч Тосун забил в ходе встречи "Бешикташа" с португальской "Бенфикой", завершившейся со счётом 3:3. Гол турецкого нападающего набрал 41% голосов.

Напомним, ранее технические наблюдатели УЕФА также выбрали самый красивый гол турнира. Однако, по их мнению, это удар игрока "Ювентуса" Марио Манджукича в ворота "Реала" в финале ЛЧ.

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