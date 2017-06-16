США назвали Украину "форпостом демократии"

Такое заявление содержится в меморандуме о сотрудничестве, который в Конгрессе США подписали американские и украинские парламентарии.

Украинские и американские парламентарии подписали Меморандум о сотрудничестве. Как сообщает Укринформ, в тексте этого документа Украина названа "форпостом защиты западной демократии на теле российской агрессии".

— Это важное понимание и признание роли Украины, которая защищает не только свою государственность, но и весь свободный мир, — заявил на церемонии подписания Меморандума спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Документ подписывался в Конгрессе США. С американской стороны свою подпись под ним поставил спикер Палаты представителей США Пол Райан.