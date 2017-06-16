В Петербурге нашли пропавшую женщину с младенцем, ребёнок погиб

Поисковые отряды распускают, в парк направляются бригады врачей и оперативно-следственная группа.

В Санкт-Петербурге в Юнтоловском заказнике найдена пропавшая женщина с младенцем. По предварительным данным, ребёнок погиб, его бабушка жива. В ближайшее время женщину на носилках вынесут из леса, сейчас на месте ей оказывают медицинскую помощь.

Напомним, бабушку с младенцем искали на территории Юнтоловского заказника более 500 человек. Пропавшая женщина — родственница замначальника 14-й пожарной части. Она ушла гулять с месячной внучкой около 13:00 и в последний раз выходила на связь около 15:30.