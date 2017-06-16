Путин опроверг причастность России к хакерским атакам на выборы США

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну опроверг утверждения американских спецслужб о причастности России к хакерским атакам на выборы США.
— Мы не занимались никакими хакерскими атаками, — категорично заявил российский лидер.
Путин отметил, что ему трудно представить, что любая страна, "включая даже такую страну, как Россия, могла серьёзным образом как-то повлиять на ход избирательной кампании и на её результаты".
Напомним, четырёхсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" на этой неделе показывает телеканал Showtime.
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