Путин опроверг причастность России к хакерским атакам на выборы США

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Путин опроверг причастность России к хакерским атакам на выборы США

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Владимир Путин. Фото: © REUTERS/Sergei Karpukhin

Американский телеканал Showtime показал четвёртую серию фильма Оливера Стоуна о российском президенте.

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну опроверг утверждения американских спецслужб о причастности России к хакерским атакам на выборы США.

— Мы не занимались никакими хакерскими атаками, — категорично заявил российский лидер.

Путин отметил, что ему трудно представить, что любая страна, "включая даже такую страну, как Россия, могла серьёзным образом как-то повлиять на ход избирательной кампании и на её результаты".

Напомним, четырёхсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" на этой неделе показывает телеканал Showtime.

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