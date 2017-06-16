Путин опроверг причастность России к хакерским атакам на выборы США

Американский телеканал Showtime показал четвёртую серию фильма Оливера Стоуна о российском президенте.

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну опроверг утверждения американских спецслужб о причастности России к хакерским атакам на выборы США.

— Мы не занимались никакими хакерскими атаками, — категорично заявил российский лидер.

Путин отметил, что ему трудно представить, что любая страна, "включая даже такую страну, как Россия, могла серьёзным образом как-то повлиять на ход избирательной кампании и на её результаты".

Напомним, четырёхсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" на этой неделе показывает телеканал Showtime.