Путин: Россия и США должны открыть новую страницу в отношениях

Глава государства утвердительно ответил на вопрос кинематографиста, может ли он с Дональдом Трампом перейти к более открытым отношениям.

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну высказался за "новую страницу" в отношениях США и России.

— Конечно, нам нужно выстраивать [отношения], новую страницу открыть в российско-американских отношениях, — сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что несмотря на смену президентов в США (а при Путине сменились четыре главы Белого дома — Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп), политика Вашингтона практически не меняется.

— Почти ничего. Жизнь вносит коррективы. У нас везде, в том числе и в Соединённых Штатах, сильна бюрократия, и она, собственно, правит миром, — сказал Путин.