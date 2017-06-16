По словам президента, особенно агрессивно эти процессы наблюдались на выборах-2012, и давление осуществлялось в том числе через дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин заявил о вмешательстве США в российские выборы, отметив, что особенно агрессивно это наблюдалось в 2012 году.

В четвёртой серии ленты "Интервью с Путиным" режиссёр этого фильма Оливер Стоун поинтересовался у президента, было ли вмешательство в российские выборы 2012 года со стороны Соединённых Штатов.

— И в 2000-м, и в 2012 году — всегда было. Но в 2012-м особенно агрессивно, — ответил Путин, добавив, что вдаваться в детали он не намерен.

Глава российского государства заметил, что вмешательство осуществлялось в том числе и через дипломатов — они, по его словам, "собирали у себя оппозиционные силы и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги".

Путин также отметил роль неправительственных организаций, которые, по его словам, зачастую финансируются через ряд "прокладок" и структур.

— То ли из госдепа, то ли из каких-то других квазигосударственных источников. На всём постсоветском пространстве, и в Восточной Европе, и в других странах, и в Африке то же самое происходит, в Латинской Америке, — констатировал российский лидер.