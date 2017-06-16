"Должна быть определённая интрига". Путин поговорил со Стоуном о выборах-2018

С 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальная лента "Интервью с Путиным", которую режиссёр Оливер Стоун снимал два года.

В четвёртой части фильма "Интервью с Путиным" Оливера Стоуна российский лидер поговорил с режиссёром о грядущих президентских выборах. Однако ответа на вопрос о своём выдвижении глава государства так и не дал, заметив, что должно быть место интриге.

Что касается выборов в 2018 году, хотел бы сказать, что есть вещи, в которых всё-таки должна оставаться определённая интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду Владимир Путин — Оливеру Стоуну о выборах-2018 Владимир Путин. Фото: © REUTERS/Sergei Karpukhin

Также президент отметил, что в стране "безусловно должна быть смена власти", и в этих процессах "должна наблюдаться здоровая конкуренция".

— Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными, — отметил Путин. — В конечном итоге, ещё раз повторяюсь, всё-таки граждане России принимают окончательное решение.