Президент РФ: Я не такой богатый, как говорят

При этом Владимир Путин не считает, что значительное состояние — это большое счастье, в отличие от таланта.

Президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну ответил на слухи о том, что он "самый богатый человек в мире", и отверг обвинения в наличии счетов на Кипре.

— У меня нет такого богатства, о котором говорят, — отметил президент. — Нет и никогда не было [счетов на Кипре]. Чушь это всё. Если бы это было, то давно бы предъявили.

При этом Владимир Путин не считает, что богатство — это большое счастье, в отличие от таланта.

— Вы бы думали сейчас в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить, и только головная боль от этого. Вы гораздо более богатый человек, чем те, кто имеет на счетах большие деньги. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесёшь, — отметил глава государства.