Администрация Обамы напомнила Путину Политбюро ЦК КПСС

В интервью режиссёру Оливеру Стоуну президент РФ отметил, что особенно это проявлялось во взаимном награждении орденами.

В последние дни своей работы администрация предыдущего президента США Барака Обамы напоминала деятельность Политбюро ЦК КПСС, члены которого награждали друг друга орденами. Заявив об этом в интервью режиссёру Оливеру Стоуну, президент РФ Владимир Путин заметил, что это было "очень смешно".

— Честно говоря, я не хочу никого задеть, как-то обидеть, но то, что происходило в последние дни, мне внешне напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, когда они друг друга награждали орденами и звёздами. Это было очень смешно, честно говоря, — сказал Путин.

В новой серии ленты "Интервью с Путиным", которая траслировалась на телеканале Showtime, Стоун показал процесс награждения Обамой вице-президента Джо Байдена высшей наградой США — Президентской медалью свободы. Эта церемония состоялась незадолго до ухода администрации Обамы.

— Для меня тогда стало ясно, что им уже не остаётся времени для принятия серьёзных решений, — прокомментировал Путин.

Напомним, четыре серии фильма Оливера Стоуна, созданного на основе бесед с российским президентом, были показаны в США 12–15 июня.