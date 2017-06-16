Песков заявил об отсутствии конструктивных предложений к Путину от оппозиции

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимир Путин готов к созидательному общению с оппозицией.

В рамках подготовки к "Прямой линии с Владимиром Путиным" его пресс-секретарь Дмитрий Песков не увидел у оппозиции конструктивных предложений. Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

— Мы говорим о миллионах обращений. Есть сотни таких выпадов, эскапад в отношении президента, но практически нет оппозиционных обращений, — констатировал Песков.

При этом он подчеркнул, что Путин готов к общению с конструктивной оппозицией.

— Готов воспринимать их как своих визави. Но, к сожалению, таких конструктивных предложений в этом огромном массиве я не нашёл, — заявил пресс-секретарь главы российского государства.

— Что такое оппозиционное обращение? "Вот вы делаете то-то в отношении детских пособий, я с вами не согласен. И считаю, что это надо делать так, если бы я был на вашем месте, я проводил бы вот такую политику", — привёл Песков пример "конструктивной оппозиции".