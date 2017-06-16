Оливер Стоун: В американские выборы вмешивалась не Россия, а руководство ФБР

Режиссёр прокомментировал обвинения США в адрес РФ по поводу вмешательства в президентскую кампанию.

Американский режиссёр, автор четырёхсерийного фильма о президенте РФ Владимире Путине Оливер Стоун заявил, что у спецслужб США нет серьёзных доказательств того, что Россия вмешивалась в президентские выборы Соединённых Штатов.

— Для подобных обвинений нужны доказательства. Но сейчас у нас есть лишь скудные сведения. И об этом говорят и ЦРУ, и АНБ, и ФБР, — заметил Стоун в ходе обсуждения своего фильма в эфире на канале Fox.

По словам режиссёра, если кто и оказал влияние на президентские выборы в США, так это бывший глава ФБР Джеймс Коми, который принял решение не продолжать расследование против экс-кандидата на пост американского президента Хиллари Клинтон до выборов.

Стоун также высказал мнение, что директор ЦРУ Джон Бреннан крайне враждебно настроен по отношению к президенту Дональду Трампу. А своими обвинениями в адрес России он только усугубляет атмосферу страха и паранойи.