МИД РФ проверяет сведения о захвате приморской яхты северокорейским судном

В Морском координационно-спасательном центре Владивостока отмечают, что накануне яхта Katalexa могла быть задержана в Японском море.

СМИ Приморского края сообщили о возможном захвате российской яхты северокорейским судном. Информацию об инциденте проверяет представительство МИД РФ во Владивостоке.

— У нас информации о захвате яхты нет, есть информация об инциденте, подробности которого проверяются. Но уже можно сказать, что все органы задействованы в обеспечении безопасности мореплавания и в проверке инцидента, — цитирует РИА "Новости" представителя ведомства.

Как сообщил РИА Новости представитель "На данный момент эта информация уточняется по каналам МИД", — рассказал собеседник агентства.

Напомним, похожий случай произошёл около года назад. 14 мая 2016 года в Японском море российская яхта "Элфин" с четырьмя членами экипажа на борту была задержана катером береговой охраны КНДР и отбуксирована к северокорейским берегам. Сообщалось, что яхта возвращалась во Владивосток из Пусана, где принимала участие в международной регате.