Пентагон планирует направить в Афганистан ещё 4 тысячи солдат

Пентагон планирует направить в Афганистан дополнительно почти четыре тысячи солдат. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что большинство из них займутся тренировкой афганских военных, часть примет непосредственное участие в операциях против "Талибана"* и ИГИЛ*.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия определять численность американских военнослужащих в Афганистане. В настоящий момент контингент США составляет 8400 человек.

* Организации запрещены по решению Верховного суда РФ.