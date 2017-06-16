Пентагон планирует направить в Афганистан ещё 4 тысячи солдат

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Пентагон планирует направить в Афганистан ещё 4 тысячи солдат

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Военные США перед отправкой в Афганистан. Фото: © РИА Новости/Владимир Пирогов

Пентагон планирует направить в Афганистан дополнительно почти четыре тысячи солдат. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что большинство из них займутся тренировкой афганских военных, часть примет непосредственное участие в операциях против "Талибана"* и ИГИЛ*.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия определять численность американских военнослужащих в Афганистане. В настоящий момент контингент США составляет 8400 человек.

* Организации запрещены по решению Верховного суда РФ.

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