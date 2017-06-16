Путин: Москва не торопит встречу с Трампом

При этом глава государства выразил надежду, что российско-американские отношения смогут нормализоваться при новом президенте США.

Москва не торопит встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил в интервью режиссёру Оливеру Стоуну российский лидер Владимир Путин. По его словам, РФ ждёт, когда новая американская администрация освоится и "будет готова к практической работе".

— Я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это, — отметил Путин.

Он также выразил надежду, что российско-американские отношения смогут улучшиться при Трампе.

— Надежда есть всегда, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище, — заявил президент.