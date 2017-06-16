Путин предположил, что Стоуну за интервью с ним "достанется"

Американский режиссёр в ответ дал знать, что готов к этому, если программа принесёт больше самосознания в мире.

Президент РФ Владимир Путин предположил, что режиссёру Оливеру Стоуну могут грозить неприятности из-за того, что тот работает над интервью с ним.

Поблагодарив американского кинематографиста за "вопросы и въедливость", российский лидер поинтересовался, не доводилось ли ему в жизни быть битым. И, когда от Стоуна был получен утвердительный ответ, Путин заметил, что тому тогда "не привыкать".

— Потому что вам достанется, — пояснил президент.

— Это того стоит, если принесёт больше мира и самосознания в мире, — ответил на это автор фильма.

Как сообщал Лайф, фильм Стоуна "Интервью с Путиным" с 12 июня был показан в четырёх сериях на телеканале Showtime.