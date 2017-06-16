Берлин и Киев решили затравить группу Scooter за желание выступить в Крыму

Европейские политики-майданщики совестят музыкантов безответственностью, а власти Украины грозят отправить их за решётку.

Музыкальная группа из Германии Scooter подверглась нападкам со стороны политиков ФРГ и угрозам властей Украины после того, как стало известно о её желании выступить на фестивале #ZBFest в Севастополе. Об этом сообщает Bild.

О том, что Scooter приедет на #ZBFest, организаторы фестиваля объявили в конце мая. С критикой этого решения на музыкантов обрушилась депутат Европарламента, активная участница киевского Майдана 2014 года Ребекка Хармс.

— Группе Scooter всё равно, что Крым незаконно занят российскими войсками. Музыкантам должно быть стыдно за свою безответственность, ведь власти России превратили Крым в крупнейшую военную базу на Чёрном море, — заявила она.

В свою очередь, замгенпрокурора Украины Евгений Енин пригрозил коллективу тюремным сроком за посещение Крыма, который Киев продолжает считать своей территорией, без специального разрешения. Он заявил газете, что наказание за это нарушение может достичь восьми лет.

Между тем сами представители Scooter подчёркивают, что по-прежнему собираются приехать в Севастополь через Москву. По словам лидера группы Эйч Пи Бакстера, группу позвали выступить на фестивале и это рассматривается "исключительно как музыкальное мероприятие".

— Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что там много наших фанатов. Нам есть что им предложить, — заявил он газете, добавив, что участники коллектива не дадут втянуть себя в политику.